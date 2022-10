Carla Zambelli (PL-SP) saca e aponta arma para homem em rua de São Paulo

"Me empurraram no chão, um homem negro, eles usaram um homem negro para vir para cima de mim, eram vários", disse a deputada para se justificar

A deputada federal reeleita e apoiadora do presidente Jair Bolsonaro Carla Zambelli (PL-SP) foi filmada, na tarde deste sábado, apontado uma arma contra um homem no cruzamento das alamedas Joaquim Eugênio Lima com a Lorena, na capital paulista.

Deputada Carla Zambelli apontou arma para homem em São Paulo – Foto: Reprodução / Twitter

Em imagens que circulam na internet a deputada atravessa a rua com a arma em mão e entra em um bar atrás de um homem que fugia dela. Em seguida, ainda com a arma apontada, ela é tranquilizada por outro homem.

No instagram, Zambelli declarou que reagiu a uma agressão. “Me empurraram no chão, um homem negro, eles usaram um homem negro para vir para cima de mim, eram vários”, disse. Segundo a deputada, ela sacou a arma após um de seus agressores ter tentado fugir dela enquanto ela esperava a policia para “dar flagrante” no agressor.