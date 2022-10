Depois de Garcia, Ricardo Nunes e Baleia Rossi confirmam apoio a Tarcísio em SP

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, declararam apoio ao candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta quarta-feira, 5, contra o petista Fernando Haddad no segundo turno.

“Por indicativo do nosso prefeito Ricardo Nunes e em votação unânime, o MDB de São Paulo se une a esta campanha do Tarcísio, que no nosso entender, é o mais preparado, qualificado tecnicamente e moralmente para poder conduzir os destinos do nosso estado”, afirmou Baleia Rossi. Nunes argumentou que citou “itens de compromisso” para celebrar o apoio a Tarcísio.

Na terça, 4, Tarcísio recebeu o apoio do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que compôs a chapa derrotada ao Bandeirantes com o MDB, e do PP, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Tarcísio também confirma o embarque do União Brasil em sua candidatura na tarde desta quarta, 5. Às 19h, o presidente da sigla, Luciano Bivar, anuncia o posicionamento da legenda no segundo turno da corrida à Presidência.

No plano nacional, o MDB liberou seus diretórios a apoiarem quem quiser na disputa presidencial. A candidata derrotada ao Palácio do Planalto, Simone Tebet, irá anunciar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em pronunciamento nesta tarde.

O ex-ministro de Jair Bolsonaro disse que há um “alinhamento total” de sua candidatura com a prefeitura de São Paulo. “A sinergia do governo do Estado com a prefeitura vai fazer com que a gente faça a diferença na vida das pessoas” defendeu. Ele reforçou promessas de sua campanha, como a revitalização do centro da capital paulista. “Saio daqui extremamente motivado com essa aliança. tenho certeza que estamos construindo um projeto que vai ser sucedido no segundo turno, vitorioso.”