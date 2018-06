DEM fecha apoio a Doria em São Paulo e deve indicar vice

Enquanto o DEM negocia seu futuro nas eleições presidenciais, o partido fechou apoio à pré-candidatura de João Doria ao governo de São Paulo. O anúncio da aliança estadual vai ser feito em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 14.

Com isso, o líder do DEM na Câmara e ex-secretário do governo Geraldo Alckmin, Rodrigo Garcia, desiste oficialmente de ser candidato a governador e passa a ser considerado para vice de Doria na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O fechamento da vice candidatura, no entanto, não deve ocorrer agora.

Para as vagas do Senado, a coligação deve ter um nome do PSDB e outro do PSD, acreditam líderes tucanos em São Paulo. Dentro do PSDB, disputam a vaga tucana de uma candidatura ao Senado os deputados federais Ricardo Tripoli e Mara Gabrilli e o deputado estadual Cauê Macris.

Diante da indefinição do cenário nacional, uma aliança em São Paulo abriria caminho para o apoio do DEM à pré-candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB), disse ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB-SP). “Vai pavimentando o caminho, é um bom movimento. Respeitamos a candidatura do Rodrigo Maia, mas a articulação nos Estados pavimenta bastante o caminho”, declarou o parlamentar.