Debate SP ‘Estadão’ e Record: veja horário, regras e onde assistir

O debate realizado pelo Estadão em parceria com a TV Record neste sábado, 19, marca um novo encontro entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). Com início às 21h, o evento ocorre a pouco mais de uma semana do segundo turno das eleições, que será realizado no próximo domingo, 27.

O programa, mediado por Eduardo Ribeiro, jornalista da Record, terá três blocos com rodadas de perguntas diretas entre os candidatos e será transmitido pelo portal do Estadão, Record, PlayPlus, portal R7, Rádio Eldorado, além dos perfis da Record e do Estadão no YouTube, Kwai, Instagram, TikTok, X, LinkedIn e Facebook.

Confira a programação do debate do Estadão e Record

Data: sábado, 19 de outubro

Horário: 21h

Onde assistir: Estadão, Record, PlayPlus, portal R7, Rádio Eldorado, perfis da Record e do Estadão no YouTube, Kwai, Instagram, TikTok, X, LinkedIn e Facebook.

O debate contará com regras disciplinares rígidas, incluindo a proibição de gestos desrespeitosos, exibição de objetos, documentos ou outros itens que auxiliem na argumentação dos candidatos, além da proibição do uso de palavras grosseiras, vulgares ou obscenas contra o adversário. Os candidatos também não poderão deixar seus lugares durante o debate.

A cada infração, o candidato perderá 30 segundos de suas considerações finais, podendo ser expulso em caso de reincidência. A posição no palco e a ordem de fala de cada um serão definidas por sorteio algumas horas antes do confronto.

Com previsão de duas horas de duração, o debate será dividido em três blocos. Nos dois primeiros blocos, ocorrerão duas rodadas de confronto direto. Quem fizer a pergunta terá 30 segundos, o outro candidato terá dois minutos para responder, seguido por uma réplica de um minuto e meio e uma tréplica de dois minutos.

Também nesses blocos, além dos confrontos diretos, os jornalistas dos dois veículos farão quatro perguntas, escolhendo quem responderá. O candidato terá 2 minutos e 30 segundos para a resposta, enquanto o adversário terá 2 minutos para comentar. Na sequência, o candidato que respondeu inicialmente terá mais 1 minuto para a tréplica.

Representando o Estadão, participarão Roseann Kennedy, editora da Coluna do Estadão e apresentadora do vodcast Dois Pontos, e Marcelo Godoy, repórter especial e colunista. Pela Record, estarão presentes Christina Lemos, apresentadora do Jornal da Record, e Reinaldo Gottino, do Balanço Geral SP. O último bloco será dedicado às considerações finais, com 2 minutos para cada candidato.

No caso de não comparecimento de um dos candidatos, o debate se transforma em uma sabatina com duração de 30 minutos. Uma equipe formada por jornalistas e advogados dos dois veículos vai analisar os pedidos de direito de resposta em caso de ofensa pessoal.

Nunes e Boulos avançaram para o segundo turno com 29,48% e 29,07% dos votos, respectivamente. No último Datafolha, divulgado na quinta-feira, 17, o emedebista aparece à frente na disputa com 51% das intenções de voto, enquanto Boulos registra 33% no cenário estimulado, no qual os nomes dos dois candidatos são apresentados aos entrevistados.