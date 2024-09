Debate Record: Veja horário, regras e onde assistir encontro entre candidatos de SP

O debate realizado pela TV Record neste sábado, 28, será o 9º encontro em que os candidatos à Prefeitura de São Paulo melhor posicionados nas pesquisas eleitorais são convidados a discutir propostas e pedir o voto do eleitor, que vai às urnas no próximo domingo, dia 6.

A partir das 20h40, a transmissão será ao vivo e poderá ser acompanhada em cobertura ao vivo realizada pelo Estadão, pela Record São Paulo e pelas plataformas do Grupo Record. O debate vai ser dividido em três blocos, e será mediado pelo jornalista Eduardo Ribeiro.

Confira a programação do debate na TV Record

Data: sábado, 28 de setembro

Horário: 20h40

Duração estimada: 2 horas e 7 minutos

Onde assistir: Estadão, Record São Paulo e R7.Com, ao vivo e na íntegra; e pelas multiplataformas do Grupo Record. A gravação também será transmitida pela plataforma Play Plus e ficará disponível para acesso posterior.

Foram convidados o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o influenciador Pablo Marçal (PRTB), a deputada federal Tabata Amaral (PSB), o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) e a economista Marina Helena (Novo). Eles terão confronto direto, com perguntas e resposta, e também serão questionados por jornalistas para responderem sobre os principais temas que envolvem a gestão da cidade.

A emissora seguiu a legislação eleitoral, que determina que é obrigatório convidar candidatos de partidos, coligações ou federações que tenham ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. Marçal e Marina, que não cumprem o mínimo estabelecido pela lei para receberem o convite obrigatoriamente, foram convidados seguindo os critérios jornalísticos e de interesse público adotados pela emissora, no caso, estão entre os seis melhor posicionados nas pesquisas eleitorais.

As regras estabelecidas pela emissora envolvem a proibição de gestos desrespeitosos, a exibição de objetos, documentos ou outros itens que ajudem o candidato na argumentação, bem como o uso de palavras grosseiras, vulgares, obscenas e palavrões. Os candidatos também não podem deixar seus lugares durante o debate, e podem ser acompanhados por quatro pessoas, mas somente duas com acesso ao palco.

Como medida para frear o baixo nível dos debates, a emissora determina que um candidato pode ser punido até três vezes, com desconto de 30 segundos das considerações finais, que totaliza 1 minuto e 30 segundos – ou seja, caso receba três penalidades, o candidato perde o tempo para dar o recado final ao público. Na quarta punição, o candidato será expulso. Caso a agressão seja física, a expulsão será imediata.

As regras também valem para os assessores, com a penalidade, caso ocorra, recaindo sobre o candidato. No último debate, promovido pelo Flow, o assessor de Marçal, Nahuel Medina, acertou o marqueteiro Duda Lima, da campanha do prefeito. Duas câmeras estarão focadas nos assessores para decidir pela expulsão em casos de problemas nos bastidores.

A emissora ainda providenciou que os camarins dos candidatos fiquem afastados uns dos outros e definiu horários para a chegada de cada um e para a concessão de entrevistas antes e depois do encontro. No estúdio, os copos de vidro foram substituídos por recipientes de plástico e, assim como aconteceu no debate da RedeTV!, as cadeiras foram afixadas no chão. As medidas de segurança foram ampliadas após a agressão no debate do Flow e da cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal durante debate da TV Cultura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.