Debate na Globo: veja horário, regras e onde assistir encontro entre candidatos de SP

O debate realizado pela TV Globo nesta quinta-feira, 3, será o último encontro dos candidatos à Prefeitura de São Paulo antes da votação do primeiro turno, no próximo domingo, dia 6. Marcado para às 22h, o evento poderá ser acompanhado em cobertura ao vivo realizada pelo Estadão, bem como pelos canais da emissora e o portal de notícias G1.

Foram convidados a participar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), o influenciador Pablo Marçal (PRTB), o prefeito Ricardo Nunes (MDB), e a deputada federal Tabata Amaral (PSB). Os convites obedecem à norma eleitoral que prevê que, para debates transmitidos por emissoras de rádio e televisão, devem ser obrigatoriamente incluídos os candidatos com representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional.

A emissora também acrescentou o critério jornalístico de interesse público para os convites, estendendo-o aos concorrentes que tenham alcançado pelo menos 6% de intenção de voto na última pesquisa Quaest, divulgada dia 30 – o que fez com que o candidato do PRTB, que não tem parlamentares nas casas legislativas, também fosse convidado.

Confira a programação do debate na TV Globo

Data: quinta-feira, 3 de outubro

Horário: 22h

Onde assistir: Estadão, TV Globo, GloboNews, Globoplay e pelo G1.

Serão quatro blocos de embate direto entre os candidatos, sendo o primeiro e o terceiro com temas livres, e os outros dois com temas sorteados na hora pelo mediador – o jornalista César Tralli. A ordem dos candidatos que farão as perguntas seguirá sorteio prévio, e o postulante deve escolher um adversário que ainda não tenha respondido perguntas naquele bloco, até se esgotarem as opções e todos tenham sido questionados.

Cada um terá o tempo de 40 segundos para fazer as perguntas e mais um minuto e 40 segundos para a resposta. Também serão delimitados um minuto e 15 segundos para a réplica, e mais um minuto para a tréplica. Ao final do último bloco, os candidatos terão dois minutos para as considerações finais. A Globo informou que pode alterar esses tempos conforme julgar necessário.

Na dinâmica, cada candidato deve fazer um questionamento e responder a uma questão em cada um dos blocos. A emissora também já estabeleceu, em sorteio prévio, a ordem em que os candidatos participarão de entrevista coletiva com a imprensa após o encerramento do debate. A primeira a falar com os jornalistas será Tabata, seguida de Boulos, Datena, Nunes e Marçal.

Não foi informado se haverá punições para quem desrespeitar as regras de civilidade esperadas para o encontro, nem eventuais medidas de segurança tomadas para prevenir novos episódios de violência. O debate ocorrerá em um estúdio sem plateia, em que os candidatos estarão dispostos lado a lado.

Até o momento, foram 10 ocasiões nas quais os principais candidatos da corrida eleitoral estiveram frente a frente – marcados por ataques entre adversários, violência física envolvendo assessores e até uma cadeirada.