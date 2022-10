Debate: Lula usa broche símbolo do combate à exploração sexual infantil

No debate inaugural do segundo turno, que é realizado na noite deste domingo, 16, na sede da TV Bandeirantes, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, utiliza no paletó um broche símbolo do combate à exploração sexual infantil.

O símbolo é de uma flor e faz alusão à Campanha Nacional de Mobilização de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

O broche é usado por Lula no fim de semana em que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição e rival do petista, foi acusado nas redes sociais de pedofilia após dizer que “pintou um clima” ao encontrar meninas venezuelanas de 15 anos, supostamente em situação de prostituição ilegal, nos arredores de Brasília.