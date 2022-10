Debate: Lula diz que Bolsonaro agiu de má-fé com meninas venezuelanas

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou à sede da TV Bandeirantes neste domingo, para o primeiro debate do segundo turno e afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição e seu adversário, agiu de má-fé com meninas venezuelanas com a fala de que “pintou um clima”, feita em entrevista a um podcast.

“Ele agiu com má-fé com aquelas meninas. No cargo de presidente, deveria respeitá-las”, declarou Lula ao chegar, acompanhado da esposa, a socióloga Janja, e do vice Geraldo Alckmin (PSB). “Do Bolsonaro se espera tudo. Ele disse que pintou um clima. É a molecagem que é feita sempre que ele pode. Ele é assim, nasceu assim e parece que vai terminar a vida assim.”

Lula disse que vai manter um debate de propostas, sem se ofender com provocações. “Da minha parte, é o que vou fazer”.