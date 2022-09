Debate Estadão: Candidatos falam sobre Garcia ser alvo da noite

Após o debate entre postulantes ao governo de São Paulo, realizado na noite deste sábado, 17, os candidatos comentaram sobre a estratégia de elegerem o governador Rodrigo Garcia (PSDB) como alvo preferencial.

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que a ofensiva adotada pelos participantes contra o governador é natural. “Mandatário tem muito telhado de vidro. Muita aresta para aparar. Essas coisas vêm a tona”, afirmou, defendendo que Garcia teve a “caneta na mão” ao longo do governo e que era o CEO do ex-governador João Doria, de quem era vice.

O candidato do PT, Fernando Haddad, negou que mirou em Garcia como alvo durante o debate. “Não concordo porque você não escolhe (quem perguntar). No horário eleitoral eu não tenho feito ataques, eu estou sofrendo ataques há 3 semanas já, sem revidar”, afirmou.

Garcia se defendeu. “Enquanto eles criticam São Paulo, eu estou aqui para proteger São Paulo”, disse. O governador vem subindo nas pesquisas de intenção de voto.

A última pesquisa do Instituto Datafolha mostra que Haddad mantém a liderança na disputa pelo primeiro turno com 36% das intenções de voto. Tarcísio passou de 21% para 22%, e Garcia, foi de 15% para 19% e está tecnicamente empatado com o ex-ministro.