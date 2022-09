Debate entre candidatos ao governo de SP tem plateia contida

Os bastidores do debate foram marcados pela ausência das provocações que marcaram os debates anteriores e uma plateia menos exaltada. Somente em momentos pontuais, houve aplausos e uma pequena provocação entre os convidados.

Fernando Haddad (PT) foi aplaudido quando acusou Rodrigo Garcia (PSDB) de esconder seus padrinhos políticos, como Gilberto Kassab (PSD), o falecido ex-prefeito Celso Pitta e o ex-governador João Doria (PSDB). No time do petista, estavam a ex-ministra Marina Silva (Rede), que declarou na última semana apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o deputado estadual Emídio de Souza (PT), que é um dos coordenadores de sua campanha. A candidata a vice Lúcia França (PSB) também acompanhou o petista.

A maior provocação entre os apoiadores dos candidatos partiu da plateia aliada a Rodrigo Garcia (PSDB) a Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Volta para o Rio”, gritaram apoiadoras do governador. Em um aceno ao eleitorado feminino, Garcia compareceu apoiado apenas de mulheres. Entre elas, estão a delegada da Polícia Civil Elizabeth Sato, a secretária de Desenvolvimento econômico, Zeina Latif, a procuradora-geral do Estado, Ines Coimbra, e a secretária de Desenvolvimento Social, Laura Machado.

Após um de seus apoiadores, o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos), proferir ofensas contra a jornalista Vera Magalhães no último debate, Tarcísio levou uma plateia mais silenciosa ao evento. O candidato a vice, Felício Ramuth, esteve presente. Também veio acompanhado de assessores da campanha. Seus apoiadores apenas aplaudiram Tarcísio após uma interação mais acalorada com Elvis Cezar (PDT).