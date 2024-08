Brasil e Mundo Debate do Estadão: Datena se enrola com tempo de fala e Boulos promete aumento a professores

O candidato do PSOL a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, prometeu aumento salarial aos professores e profissionais de educação da capital paulista no debate promovido pelo Estadão. Ele falou enquanto discutia o assunto com o candidato José Luiz Datena, que se enrolou com o tempo de fala e não conseguiu fazer perguntas ou concluir suas críticas ao ex-prefeito Fernando Haddad.

“Vamos fazer um plano ousado de valorização dos professores e profissionais de educação na cidade de São Paulo. Valorização salarial, plano de carreira, qualificação permanente, inclusive com mestra profissionalizante, dialogando e atuando junto com as universidades aqui de São Paulo, e revogar o confisco de 14% das suas aposentadorias que a gestão do Ricardo Nunes fez”, disse o candidato do PSOL.

Datena defendeu a ampliação das escolas em tempo integral. Depois, criticou Boulos por “mudar muito em cada eleição”. “Como não fiz a pergunta, deixei para fazer agora essa pergunta. Porque você muda muito a cada eleição”, declarou Datena. Em seguida, começou a criticar a gestão do ex-prefeito e hoje ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), aliado de Boulos, à frente de SP, mas seu tempo acabou.

“Datena, eu acho que educação começa com disciplina, até para usar o tempo no debate”, ironizou o candidato do PSOL.