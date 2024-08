Debate do ‘Estadão’: Datena e Marçal fazem dobradinha para criticar gestão Nunes

Os candidatos a prefeito de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) fizeram uma dobradinha para desgastar o atual prefeito e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB),debate promovido pelo Estadão, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), nesta quarta-feira, 14.

“O meu recado é rápido. Se o Ricardo é refém ou tem medo de tirar o PCC [há indícios de envolvimento da facção com empresas de transporte público], se ele estiver infiltrado, eu não tenho. Tenho coragem para isso”, disse Datena. Parte da declaração foi dada com o microfone desligado depois do fim do tempo de fala.

Marçal também atacou Nunes. “Não dá para continuar com o prefeito Ricardo Nunes. Ele está com 12 partidos políticos, é o candidato mais caro que nós temos aqui. O mais perigoso é o Boulos, mas o mais caro é [Ricardo Nunes]”, declarou Marçal, também com o fim da fala cortado depois de estourar o tempo.