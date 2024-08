Debate do ‘Estadão’: Datena ataca Nunes na economia, e prefeito diz cuidar da periferia

O candidato do PSDB a prefeito de São Paulo, José Luiz Datena, fez um duro ataque à administração do atual prefeito e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB), na área econômica, em debate promovido pelo Estadão nesta quarta-feira, 14. Segundo Datena, a cidade nunca esteve tão pobre. Nunes respondeu que a cidade tem problemas, mas também tem avanços.

“É uma prefeitura rica com um povo pobre. Se a economia tivesse andado tão bem nas suas mãos a gente não teria três mil garotos morando nas ruas”, disse Datena. “A gente não teria tanta gente desassistida na periferia da cidade se o senhor tivesse feito seu trabalho com sua equipe”, declarou o candidato do PSDB ao prefeito.

“São Paulo está mais desigual do que nunca, está mais pobre do que nunca, está mais abandonada do que nunca. Os dados que o senhor apresenta podem ser muito legais no papel e para sua equipe, mas na prática o senhor torna a cidade de São Paulo cada vez mais injusta com uma política econômica completamente furada, que tem privilégio para gente rica e que massacra o cidadão de baixa renda. Parece que o senhor quer exterminar o cidadão de baixa renda e privilegiar o rico”, declarou Datena.

“Eu fico triste e preocupado quando as pessoas, para querer chegar em um objetivo, só falam mal da cidade”, respondeu Ricardo Nunes.

“É uma cidade grande, 12 milhões de habitantes, tem seus problemas. Mas tem seus avanços. Estamos fazendo o maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo, o maior programa de recapeamento da cidade de São Paulo, não existe uma criança com falta de vaga de creche na cidade de São Paulo, a grande ampliação dos equipamentos de saúde”, declarou o prefeito.

“Estamos cuidando e colocando a periferia no mapa da cidade. Tem prefeito que ganha eleição e vai para a periferia. Eu não vou, eu volto, porque é de lá que eu vim”, disse Nunes.