Debate: Bolsonaro justifica que não fazia sentido abrir faculdades na pandemia

O presidente Jair Bolsonaro (PL), questionado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a quantidade de universidades e escolas técnicas que foram abertas pelo atual governo, afirmou há pouco que, durante a pandemia, não fazia sentido investir na abertura de novas instituições.

“Durante a pandemia, dois anos, as universidades ficaram fechadas, dois anos. Não fazia sentido criar universidade para ficar fechada”, respondeu o presidente, durante debate promovido pela Band. Lula perguntou duas vezes a Bolsonaro sobre o tema. Na primeira vez, o presidente evitou responder e falou sobre o Auxilio Brasil.

O chefe do Executivo ainda argumentou que seu governo retirou 2 milhões de estudantes cadastrados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) da “inadimplência no Serasa”, criticando o ex-presidente. “O senhor (Lula), junto ao Fies, ofereceu crédito a milhões de jovens, e mais de um milhão estava endividado e sem condição de pagar”, disse. “O senhor mais endividou a garotada do que deu ensino de qualidade”, continuou.

Em resposta, Lula criticou o adversário. “Ele não quer dizer que vergonhosamente ele fez uma universidade em Tocantins, que a presidente Dilma tinha aprovado”, disse o ex-presidente, citando as gestões petistas, que fizeram, entre outras instituições, 18 universidades novas. “Eu não vou perguntar de universidades porque o senhor parece que não sabe”, disse o petista.