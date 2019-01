De volta à Presidência, Bolsonaro diz que trabalhos seguem ‘com afinco’

O presidente Jair Bolsonaro, que reassumiu hoje a Presidência da República após ser submetido a uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, publicou uma mensagem em seu perfil no Twitter afirmando que os trabalhos seguem “com afinco” entre exercícios e fisioterapia.

A equipe médica, que se encontra com o presidente esta tarde, proibiu visitas nesta quarta-feira. De acordo com o vice, Hamilton Mourão, Bolsonaro deve receber na quinta-feira a visita dos ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente), Bento Albuquerque (de Minas e Energia) e Desenvolvimento Regional (Gustavo Canuto), que atuam em Brumadinho (MG), onde uma barragem da Vale se rompeu na última sexta-feira, 25.

Bolsonaro fez caminhada e quadro de saúde evolui bem, diz Planalto

O estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro evoluiu bem nas últimas horas e ele já praticou uma caminhada no quarto onde está internado, no Hospital Albert Einstein, disse a assessoria do Planalto. O presidente está acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

À tarde, ele passa por uma nova avaliação médica. Um boletim técnico deve ser divulgado às 17h30 e, em seguida, o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, concederá uma coletiva de imprensa.