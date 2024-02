De olho nas eleições, Lula diz que vai anunciar instituto federal no Rio na semana que vem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, na próxima semana, vai anunciar um instituto federal no Complexo da Maré e na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. De olho nas eleições municipais, o chefe do Executivo mira fortalecer o nome do prefeito Eduardo Paes (PSD), com quem tenta emplacar um vice de chapa do PT.

“Estou indo na terça-feira que vem ao Rio de Janeiro, vou anunciar um instituto federal no Complexo da Maré, na Cidade de Deus, em Mauá, em Diadema”, disse em cerimônia de anúncio do novo ciclo de investimentos da Volkswagen do Brasil nesta sexta-feira, 2. O evento ocorre em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A previsão do governo é lançar 100 institutos federais até 2026.

De acordo com o presidente, 2024 será o ano da colheita e enalteceu um total de R$ 41,4 bilhões de montadoras em investimento da indústria automobilística até 2032. De acordo com o chefe do Executivo, “as pessoas voltaram a acreditar no País”, destacando a presidência do Brics e do G-20. “O Brasil voltou a ser levado em conta pelo mundo inteiro.”

Também nesta segunda, em Santos, o presidente participou de cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos e anúncio de investimentos no Túnel Submerso Santos-Guarujá. Em aceno ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula afirmou que ele terá da Presidência da República “tudo aquilo que for necessário” e destacou que os investimentos no Estado têm como foco a população paulista, não o governador.

“Disputamos (as eleições estaduais de 2022) com Tarcísio e perdemos as eleições. Não dá para querer dar um golpe de São Paulo, invadir prédio de São Paulo. É voltar para casa, se preparar e disputar outra vez, e respeitar o direito do exercício da função de quem ganhou as eleições, senão a democracia fica capenga”, disse.