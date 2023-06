De olho em 2024, MDB e PSOL promovem duelo de políticas sociais

A disputa antecipada pelo comando da cidade de São Paulo colocou na agenda do prefeito Ricardo Nunes (MDB) temas que são bandeiras do seu principal adversário na eleição do próximo ano, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Programas de moradia, atendimento à população em situação de rua e tarifa zero no transporte público ganham protagonismo neste ano pré-eleitoral com duelo entre os potenciais postulantes à Prefeitura da capital paulista.

Enquanto tenta ganhar espaço no terreno adversário, o grupo de Nunes vai buscar associar Boulos a um risco de desordem social. Por sua vez, o deputado – escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para concorrer em 2024 – já bombardeia o adversário nas redes sociais com postagens críticas às políticas públicas da cidade.

HABITAÇÃO

Os maiores embates ocorrem em torno da habitação. A área é o berço político de Boulos, que é líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). O deputado aposta nesse setor como o maior ativo eleitoral contra Nunes e frequentemente faz postagens com ataques às medidas da Prefeitura para a população em situação de rua. Segundo Boulos, há um “abandono sem precedentes” da administração municipal.

Nunes, em resposta, tenta imprimir sua marca no âmbito da moradia e tem também intensificado postagens nas redes sociais com destaque às iniciativas para habitação. O carro-chefe do prefeito nessa seara é o programa habitacional Pode Entrar, comandado pelo Republicanos – partido do governador Tarcísio de Freitas -, que integra a base do emedebista na Câmara Municipal.

Em maio, o prefeito destacou que sua administração adquiriu 45 mil unidades habitacionais para colocar à disposição do programa. “Estamos empenhados em transformar a realidade da habitação em São Paulo”, publicou nas redes sociais. As ações na área de moradia popular também foram levadas a inserções do MDB na TV, com a intenção de tornar o prefeito mais conhecido do eleitorado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.