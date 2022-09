D’Avila afirma que Lula é ‘campeão’ no tema corrupção

No terceiro bloco do debate entre presidenciáveis promovido pelo Estadão e outros veículos de imprensa, o candidato Luiz Felipe d’Avila (Novo), ao perguntar ao presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre medidas para combater crimes de corrupção, disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “campeão” no assunto. “Brasil está cansado de ver escândalos de corrupção drenando o dinheiro do povo brasileiro”, afirmou.

Em resposta, Bolsonaro voltou a afirmar que tirou “as corrupções das manchetes” e se diz “orgulhoso”. Segundo ele, as acusações que surgem contra ele são apenas “suposições”. “Demos o exemplo escolhendo pessoas corretas para estar à frente dos ministérios. Nós não aceitamos as indicações político-partidárias para ministérios, Caixa, Banco do Brasil, BNDES e estatais”, disse. “Olha os assaltos que havia nos fundos de pensão das estatais”, continuou, citando um contracheque de carteiro dos Correios.

O candidato do Novo também falou, dirigindo-se a Bolsonaro, sobre o orçamento secreto e sua aproximação com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que se envolveu no escândalo de corrupção do mensalão. O presidente da República limitou-se a dizer que, anos atrás, foi “um dos três deputados que não pegavam dinheiro na Petrobras”.

O chefe do Executivo também afirmou que não sabe “para onde vai o dinheiro desse tal orçamento secreto”.

