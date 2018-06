‘Datena tem espírito público, gosto do jeitão dele’, diz Alckmin

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, afirmou nesta sexta-feira, 15, que gosta do “jeitão” do apresentador José Luiz Datena e que estimula a entrada dele na política – mas afastou considerá-lo como um possível vice.

Em entrevista ao colunista José Fucs, do blog BR18 do jornal O Estado de S. Paulo, Datena, filiado ao DEM, reforçou seu desejo de concorrer a uma vaga no Senado em São Paulo, provavelmente na chapa do ex-prefeito João Doria (PSDB), mas disse que avalia também o lançamento de uma candidatura à Presidência. A participação como vice na chapa de Geraldo Alckmin é outra opção que estaria no radar do apresentador.

“Eu gosto do Datena, acho ele autêntico, acho que ele tem espírito público, gosto do jeitão dele. Cabe a ele definir ao que ele pretende ser candidato. Eu estimulo”, disse Alckmin, repetindo uma frase de que “a pior política é a omissão”.

Em seguida, o ex-governador tucano negou que estivesse considerando o apresentador como um bom perfil para vice. “Não, não. Não é isso que eu estou dizendo.”