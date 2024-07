Datena: prefeito de SP financiou o protesto de hoje que lembra o fascismo

O jornalista José Luiz Datena atacou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em discurso durante a convenção da federação entre PSDB e Cidadania que homologou a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Ele responsabilizou Nunes pelos protestos antes e durante a convenção, realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo. “O prefeito financiou o protesto de hoje, que lembra o fascismo”, disse. Ao deixar o auditório, Datena xingou manifestantes que estavam do lado de fora.

A convenção municipal da federação ente PSDB e Cidadania para formalizar José Luiz Datena candidato à Prefeitura de São Paulo foi marcada por confusão nos arredores da Assembleia Legislativa do Estado. Parte do grupo favorável à reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tentou acessar o auditório, mas foi barrado pela polícia militar.

O grupo é liderado pelo ex-presidente municipal do PSDB Fernando Alfredo. Ele lançou sua própria pré-candidatura na última quinta-feira. Ele também foi barrado na convenção na Assembleia Legislativa, assim como parte da imprensa que buscava acessar o local.

Ontem, a federação PSDB-Cidadania se antecipou à convenção partidária e homologou a candidatura à Prefeitura de São Paulo de Datena. Após a deliberação da Executiva nacional, Fernando Alfredo, entrou com recurso na Justiça Eleitoral pedindo a suspensão da convenção, mas não teve sucesso.

Datena também adotou um discurso de combate à corrupção e à criminalidade de São Paulo. “O prefeito dá subsídio a empresas de transporte que estão com o pé na lama do PCC”, disse, neste sábado. Quero ajudar a sanear o poder de São Paulo de gente ladra. Não queremos que São Paulo seja um narcoestado”, disse.