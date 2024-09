Datena chora e desabafa: 'Se não for eleito prefeito, acabou política para mim' - O Liberal

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, afirmou nesta sexta-feira, 13, durante sabatina realizada pela Folha de S.Paulo e UOL, que, se não for eleito prefeito da capital paulista, não voltará a disputar cargos políticos. “Para mim, acabou. Se eu não for eleito prefeito de São Paulo, acabou política para mim. Ainda tenho esperanças de ser eleito e ir para o segundo turno”, disse.

“O que eu gostaria de ter sido […], vou morrer sem cumprir meu sonho, é uma pena. Meu sonho era servir ao povo como senador, infelizmente o sonho acabou”, completou.

Ao final da entrevista, o candidato tucano se emocionou ao comentar o resultado da última pesquisa Datafolha, destacando o esforço que vem fazendo para conquistar votos e ganhar impulso na corrida eleitoral. Em seguida, o apresentador deixou a sabatina antes do término.

“Eu tentei ajudar as pessoas a votarem em mim. Até agora eu não consegui. O que eu posso fazer?”, disse Datena emocionado.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 12, Datena aparece com 6%, atrás da deputada federal Tabata Amaral (PSB), que tem 8%. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera as intenções de voto com 27%, seguido do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 25%, e do empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB), que registra 19% no cenário estimulado, em que a lista de candidatos é apresentada ao entrevistado.

O último levantamento, divulgado pelo instituto no dia 5, mostrou que Datena caiu um ponto, passando de 7% na pesquisa anterior para 6%.

Procurada pela reportagem para confirmar se Datena irá participar do próximo debate no domingo, 15, a assessoria não retornou.