Datafolha projeta vitória de Lula (PT)

O Datafolha projeta a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como novo presidente. Com 90,07% das urnas apuradas, Lula tem 50,53% contra 49,47% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula passou à frente de Bolsonaro na disputa às 18h44, com 67,76% dos votos apurados.