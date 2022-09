Datafolha: No Sudeste, Lula tem 41% contra 36% de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera na pesquisa Datafolha/TV Globo de intenção de votos na Região Sudeste do País com 41% contra 36% do presidente Jair Bolsonaro (PL) e candidato à reeleição.

Lula também lidera com 62% das intenções de votos no Nordeste contra 24% de Bolsonaro. No Centro-Oeste, Bolsonaro ganha de Lula com 41% das intenções de votos contra 38% do ex-presidente. E no Sul, os dois aparecem tecnicamente empatados com Bolsonaro tendo 40% das intenções de votos e Lula com 39%.

O instituto ouviu 6.754 pessoas em 343 cidades, e a pesquisa encomendada pela Folha e pela TV Globo está registrada sob o número BR-04180/2022 no Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.