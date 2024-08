Datafolha: empate entre Boulos, 23%, Marçal, 21%, e Nunes, 19% na disputa em SP - O Liberal

Pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo divulgada nesta quinta-feira, 22, aponta um empate técnico entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o empresário Pablo Marçal, do PRTB, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na primeira posição da corrida eleitoral. Boulos tem 23%, o empresário tem 21% e o prefeito aparece com 19%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

O apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) figura com 10%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece com 8%. Já a economista Marina Helena, do Novo, registrou 4% de menções.

Marçal cresceu 7 pontos porcentuais desde a última pesquisa do instituto, divulgada em 8 de agosto.

Esta é a primeira pesquisa do Instituto divulgada após o início oficial das campanhas e da realização dos primeiros debates entre os principais candidatos a prefeito de São Paulo.

O Datafolha ouviu 1.204 eleitores paulistanos entre os dias 21 e 22 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08344/2024.

Na última Datafolha em SP, divulgada há duas semanas, Nunes e Boulos apareceram tecnicamente empatados dentro da margem de erro da pesquisa – de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, com 23% e 22%, respectivamente. O levantamento havia sido divulgado antes do debate na TV Band, o primeiro da corrida eleitoral.

Eventual segundo turno

A pesquisa montou cenários para simular um eventual segundo turno na cidade. Se a disputa fosse hoje, entre Nunes e Boulos, o prefeito teria 9 pontos porcentuais de vantagem em relação ao candidato do PSOL, com 47% de intenção de voto no prefeito e 38% no deputado federal. A simulação não inclui Pablo Marçal porque ele ainda não estava empatado na liderança, diz o instituto.

Caso fique fora do segundo turno, os votos que iriam para Marçal migrariam, preferencialmente, a Nunes (66%), enquanto 9% iriam para Boulos. Outros 24% anulariam seus votos nesse cenário. Nesse cenário, 24% dos eleitores de Datena votam no prefeito, e 36% no psolista. Entre os eleitores de Tabata, 50% dos votos são direcionados para Boulos, e 34% para Nunes.

Atlas mostra Boulos à frente, com 28,5%, ante 21,8% de Nunes

Divulgada nesta quarta-feira, 21, a pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura paulistana mostrou Boulos à frente da disputa, com 28,5%, ante 21,8% do atual prefeito – diferença de 6,7 pontos porcentuais. Eles são seguidos por Marçal, com 16,3%, por Tabata, com 12% e por Datena, com 9,5%. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais, Tabata e Datena estão empatados tecnicamente. Na sequência, aparece Marina Helena, com 4,3% de menções.