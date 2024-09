Datafolha em SP: Nunes tem 27%, Boulos aparece com 26% e Marçal tem 19% - O Liberal

A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 19, sobre a intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo aponta o prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 27%, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 26% e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) com 19% das menções do eleitorado paulistano. A margem de erro é de três pontos porcentuais. Com isso, apenas os dois primeiros colocados estão em empate técnico agora.

Na sequência, aparecem deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 8% o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), com 6%, e a economista Marina Helena (Novo), com 3% das intenções de voto no cenário estimulado – quando a lista de nomes é apresentada aos entrevistados. Outros 6% disseram votar branco ou nulo, e 3% não souberam responder.

O Datafolha realizou 1.204 entrevistas presenciais em São Paulo (SP) com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 16 e 19 de setembro. O índice de confiança é de 95%e o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o SP-03842/2024.

Esta é a primeira pesquisa de intenção de voto com o período de coleta integralmente posterior ao episódio da cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal, que ocorreu durante o debate da TV Cultura, no domingo, 15.

No levantamento anterior do Datafolha, divulgado em 12 de setembro, Nunes e Boulos estavam empatados tecnicamente: o prefeito tinha 27% de menções e o deputado federal, 25%. Pablo Marçal figurava na sequência, com 19% de intenções de voto. Tabata aparecia com 8% das intenções de voto, seguida por Datena, com 6%, e Marina Helena tinha 3%.

Segundo turno

Também foram testados cenários de segundo turno. O atual prefeito venceria de Boulos por 52% ante 37% do deputado federal em uma eventual disputa entre eles. Nesse cenário, 10% disse votar em branco, nulo ou em nenhum, e 1% afirmou não saber.

Contra Marçal, a vitória seria de 60% ante 25% do ex-coach. Seriam 14% os que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 2% não sabem.

Já num cenário em que Boulos enfrentaria Marçal, o deputado federal levaria 50% dos votos, contra 36% do influenciador. Nessa disputa, 12 votariam em branco ou anulariam o voto, e 2% não soube o que responder.