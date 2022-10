Datafolha: Em MG, Lula tem 48% e Bolsonaro, 43%, no 2º turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa eleitoral em Minas Gerais com 48% votos totais contra 43% de Jair Bolsonaro, a três dias do segundo turno.

Os números são da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 27. Brancos e nulos somam 5%. Indecisos são 3%. Segundo o instituto, o resultado indica cenário de empate técnico entre os candidatos dentro da margem de erro do levantamento, de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Segundo maior colégio eleitoral do País, Minas é tratado como Estado-chave para as campanhas de Bolsonaro e Lula por seu simbolismo. Desde a redemocratização, todos os presidentes eleitos venceram também em Minas. O Estado também é considerado como o que melhor espelha a eleição nacional.

No primeiro turno, Lula ganhou de Bolsonaro por 48,29% dos votos válidos, contra 43,60% do adversário. Na segunda etapa da disputa, a campanha do ex-presidente concentrou agendas no Estado na tentativa de ampliar ou pelo menos manter a vantagem obtida em 2 de outubro. Já Bolsonaro apostou no apoio do governador reeleito Romeu Zema (Novo) para reverter a liderança do petista.

A pesquisa, contratada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, ouviu 1.009 pessoas em Minas Gerais, de terça, 25, até esta quinta, 27. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número 04208/2022.