Datafolha/DF: Ibaneis tem 75% dos votos válidos e Rollemberg, 25%

A intenção de voto no candidato do MDB ao governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, caiu quatro pontos em relação ao levantamento anterior, do dia 25, de 74% para 70% dos votos válidos, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada na noite deste sábado (27). Em contrapartida, Rodrigo Rollemberg (PSB) subiu de 26% para 30% no mesmo período.

Com base nos votos totais, Ibaneis caiu de 64% para 62%, enquanto Rollemberg subiu de 23% para 26%. Brancos e nulos somam 7%, e os indecisos, 5%.

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. Foram entrevistados 2.153 eleitores entre 26 e 27 de outubro. O registro no TRE é o DF-08579/2018.