Datafolha Bahia: Lula tem 61% das intenções de voto e Bolsonaro, 20%

Pesquisa Datafolha para intenção de voto à Presidência da República na Bahia, divulgada nesta quinta-feira, 25, aponta que se a eleição fosse hoje, 61% dos eleitores votariam no ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 20% escolheriam o presidente Jair Bolsonaro (PL), no cenário estimulado.

O candidato Ciro Gomes (PDT) aparece com 7% das intenções de voto e Simonet Tebet (MDB) e Felipe d’Avila (NOVO) pontuam 1%. Os presidenciáveis Pablo Marçal (Pros), Léo Péricles (UP), Vera (PSTU), Soraya Thronicke (União Brasil), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram. Brancos e nulos são 5% e não souberam responder somam 4%.

No cenário espontâneo, quando não é apresentado nenhum candidato, Lula tem 54% das intenções de voto e Bolsonaro 18%. Já Ciro Gomes pontua 3% e Tebet, 1%. Outras respostas em geral somaram 1%. Brancos e nulos somam 4% e 18% não souberam responder.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela rádio Metrópole. Foram ouvidos 1008 eleitores entre os dias 22 e 23 de agosto. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-05675/2022.

Voto em Lula e ACM Neto

Associada aos resultados da primeira rodada de pesquisas de intenção de voto ao governo do Estado, divulgados ontem pelo Datafolha, a sondagem mostra que, se a eleição fosse hoje, a tendência do eleitor baiano seria a escolher ACM Neto (União Brasil) para o governo e Lula (PT) para a presidência da República.

De acordo com o Datafolha, ACM Neto lidera com 54% dos votos válidos seguido por Jerônimo Rodrigues (PT) com 16%. João Roma (PL) aparece com 8%.

O PT baiano aposta na capacidade de transferência de votos de Lula para Jerônimo até o final da campanha com vistas a provocar um segundo turno com ACM Neto. Já o ex-prefeito de Salvador não dá palanque à nenhum presidenciável e se mantém neutro e distante da polarização nacional.

O Datafolha ainda terá duas outras rodadas de pesquisa para medir intenção de votos na Bahia, cujos resultados permitirão comparar a movimentação de intenção de votos para governo e Presidência da República.