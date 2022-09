Datafolha: 44% acham governo Bolsonaro ruim/péssimo; 32% ótimo/bom

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, aponta que 32% dos entrevistados consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) como ótimo ou bom, contra 44% que o avaliam como ruim ou péssimo e 23% regular.

O nível de aprovação do governo oscilou 2 pontos porcentuais (pp) para cima ante o levantamento anterior, de 15 de setembro, quando 30% consideravam o governo ótimo ou bom. Em contrapartida, o índice de reprovação do governo se manteve nos 44%. Já o índice regular oscilou negativamente 2 pp. A margem de erro das pesquisas é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, o que indica, portanto, que a oscilação ocorreu dentro dessa diferença.

Confiança

A pesquisa apontou que 52% dos eleitores nunca confiam em nada do que diz o presidente Jair Bolsonaro, ante 51% da pesquisa anterior. Outros 21% dizem sempre confiar nas declarações do mandatário, porcentagem que se manteve em relação à semana passada. Uma parcela de 26% dos eleitores às vezes confiam no que diz o presidente, ante 27% reportadas em 15 de setembro. Não soube responder 1%.

A pesquisa do Datafolha, registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-04180/2022, ouviu 6.754 eleitores em 343 municípios brasileiros.