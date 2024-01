‘Daqui a pouco eles pedem aumento’, diz Lula sobre elogios de Dino à PF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma brincadeira com o ministro Flávio Dino (Justiça) e com a Polícia Federal (PF) durante entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto nesta quarta-feira.

Dino repetiu diversas vezes que a Polícia Federal brasileira está entre as melhores do mundo. Em determinado momento Lula interrompeu e disse, fora do microfone: “você fala assim daqui a pouco ele vem com uma pauta de reivindicação pedindo aumento de salário”.

Em resposta ao presidente, Dino garantiu que a reivindicação não virá porque Lula já atendeu à pauta. “Eu disse para o ministro Lewandowski: o senhor pode pedir uma liminar no Supremo”, afirmou Dino.

O ministro deixa a pasta nesta quinta-feira, dia 1º, quando toma posse no comando da Justiça o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski. Dino reassume sua cadeira no Senado até o dia 22, quando toma posse como ministro do STF.

A coletiva de imprensa realizada nesta manhã no Planalto teve a presença do presidente Lula, do ministro da Defesa, José Múcio, e de Lewandowski.