Danilo Gentili é condenado a detenção por injúria contra Maria do Rosário

A juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, condenou o humorista e apresentador Danilo Gentili, nesta quarta-feira, 10, a uma pena de seis meses e 28 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por ter praticado crime de injúria contra a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Ele poderá recorrer da sentença em liberdade.

Vou me recolher por hoje, galera.

Boa noite. pic.twitter.com/1RbBB94Ile — Danilo Gentili (@DaniloGentili) 11 de abril de 2019

Em 2016, o apresentador publicou mensagens chamando a deputada de “cínica, falsa e nojenta”, entre outras ofensas. Gentili foi processado pela parlamentar. Ele também ironizou a deputada ao rasgar um documento enviado por ela e colocá-lo dentro das calças.

Na decisão, a juíza ressalta o direito à liberdade de expressão, mas enfatiza que, quando alguém ultrapassa a linha da ética, surge no Estado de Direito a tutela penal como legítimo instrumento de contenção contra o uso abusivo da liberdade de expressão. “Verifico que o humorista e apresentador dolosamente injuriou através da internet a deputada federal, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, atribuindo-lhe a alcunha de ‘puta'”, escreveu a magistrada.

Nas redes sociais, Danilo Gentili ganhou apoio de seguidores e outros artistas que também trabalham com humor, como Tom Cavalcanti, Marcelo Tas e Oscar Filho.

Até um dos filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro, ironizou a decisão da Justiça. Eduardo Bolsonaro escreveu no perfil oficial dele no Twitter. “Alguém sabe se isso é uma piada ou algo sério e real?”.

Ao longo da madrugada desta quinta-feira, 11, Danilo Gentili seguiu repercutindo a decisão com os internautas. “Não me levem cigarros, por favor. Levem charutos”, escreveu na legenda de uma caricatura em que aparece algemado.

Não me levem cigarros, por favor. Levem charutos. pic.twitter.com/ZqrvpeHQiB — Danilo Gentili (@DaniloGentili) 11 de abril de 2019

Em rede social, Maria do Rosário afirmou que a decisão é uma “vitória da democracia e da Justiça”.