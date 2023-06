Daniela Carneiro diz que está ‘tudo sob controle’, mas não garante que fica no ministério

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que deverá perder o cargo para o governo nomear um indicado da bancada do União Brasil na Câmara, disse nesta quarta-feira, 14, que “está tudo sob controle”. Questionada se acha que continuará no cargo, disse: “essa questão de achismo é complicado, mas continuo aqui firme”.

“Está tudo sob controle, tranquilo, porque nada resiste ao trabalho”, declarou ela. Daniela deu as declarações a jornalistas antes de chegar à Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado.

Daniela Carneiro é deputada federal e mulher de Waguinho, prefeito de Belford Roxo (RJ). Waguinho foi um dos principais cabos eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Rio de Janeiro no segundo turno da eleição presidencial.

Ela se tornou ministra por causa desse apoio a Lula na eleição. À época, o grupo político de Waguinho e Daniela estava no União Brasil. Agora, está em andamento uma migração para o Republicanos.

Lula deverá retirá-la do cargo para colocar um indicado do União Brasil capaz de articular votos a favor do governo na Câmara. O nome mais provável é o do deputado Celso Sabino (PA).