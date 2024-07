Política Damares cria vídeo com IA criticando Hadadd e Lula sobre a reforma tributária

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) publicou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 17, um vídeo de animação em que mostra a história de dois personagens, Dadinho e Molusco, fazendo referência ao ministro da Fazenda, Fernando Hadadd (PT), e ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao Estadão, a assessoria da parlamentar confirmou que o vídeo foi feito por inteligência artificial. Ele conta que no Brasil há um político conhecido como Dadinho, o qual é famoso por seu amor aos impostos e decidiu aumentar a tributação no País, alegando que o povo iria se acostumar com os novos valores.

Sem citar o nome de Hadadd e de Lula, a obra conta que Dadinho não age sozinho e recebe apoio do Molusco. Procurados por meio das assessorias, ambos não manifestaram posicionamento sobre a citação até o momento da publicação desta matéria.