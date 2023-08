Dallagnol recria PowerPoint da Lava Jato para criticar Lula: ‘O amor venceu?’

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) recriou a apresentação de PowerPoint que usou quando era procurador da força-tarefa da Operação Lava Jato para criticar novamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em uma publicação nas redes sociais, Deltan colocou Lula no centro de um diagrama com declarações do petista relacionadas e questionou: “O amor venceu?”.

Entre os pontos citados por Deltan na nova apresentação publicada no Twitter, está um desejo de Lula de quando estava preso em Curitiba. Em entrevista ao site Brasil 247, em março, ele contou que tinha uma ideia fixa e a declarava quando recebia visitas formais de procuradores e delegados na cadeia. Segundo o petista, em todas as visitas que recebia, as autoridades lhe perguntavam se estava bem. Lula diz que dava sempre a mesma resposta: “Só vai ficar bem quando eu f… com o Moro”.

Outro tópico é a definição de Lula para a democracia. O presidente, em entrevista à Rádio Gaúcha, em junho, voltou a defender a ditadura da Venezuela e disse que o país comandado por Nicolás Maduro “tem mais eleições do que o Brasil”. Segundo o petista, o conceito de democracia é “relativo.”

Deltan Dallagnol mencionou ainda a declaração do presidente sobre a escravidão no Brasil. Em julho, durante visita a Cabo Verde, ele disse ter gratidão à África “por tudo o que foi produzido pelos 350 anos de escravidão” no País.

O ex-deputado também relembrou que Lula falou no Jornal Nacional, da TV Globo, durante a campanha do ano passado, que parte do agronegócio é “fascista e direitista”.

PowerPoint da Lava Jato

Em 2016, no auge da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que na época era procurador do Ministério Público Federal (MPF) em Curitiba, usou uma apresentação de PowePoint em uma entrevista coletiva para destacar imagens e gráficos que “apontavam” Lula como o centro de uma organização criminosa que promoveu desvios de recursos públicos na Petrobras. Em março do ano passado, o ex-deputado teve que indenizar Lula em R$ 75 mil por danos morais pelo episódio.