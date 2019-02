Crise envolvendo Bebianno pauta discussões no Twitter do Brasil

A crise política que envolve o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, continua gerando tópicos que estão entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil na manhã desta segunda-feira, 18.

A hashtag #EuVoteiNoBolsonaro é o assunto mais comentado do momento, um esforço de eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PSL) para impor uma agenda positiva em meio à crise. A hashtag ainda é uma resposta à oposição que, segundo apoiadores do presidente, tenta colar em Bolsonaro eventuais desvios morais de integrantes do governo.

Os usuários do Twitter ainda repercutem a ausência da esperada exoneração de Bebianno na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União e, na expectativa de que ela aconteça ainda hoje, comentam a eventual de substituição do ministro pelo general Floriano Peixoto Vieira Neto.