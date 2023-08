Política CPMI do 8 de Janeiro aprova quebra de sigilo de Zambelli e Delgatti; Mauro Cid é reconvocado

A CPMI do 8 de Janeiro aprovou nesta quinta-feira, 24, a quebra de sigilos bancário e fiscal da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e do hacker da Vaza Jato Walter Delgatti Neto. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi reconvocado. Os requerimentos foram aprovados em bloco.

Durante sessão, o presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), propôs a que a leitura do relatório final da CPMI seja realizada no dia 17 de outubro.

Após a aprovação dos requerimentos, o sargento do Exército Luís Marcos dos Reis, ex-assessor de Bolsonaro, presta depoimento.

Veja os requerimentos aprovados pela CPMI:

– Quebra do sigilo telefônico e telemático da deputada Carla Zambelli (PL-SP);

– Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da deputada Carla Zambelli;

– Quebra do sigilo telefônico e telemático de Bruno Zambelli, irmão da deputada;

– Quebra do sigilo telefônico e telemático de Tércio Arnaud Tomaz, ex-assessor de Bolsonaro;

– Quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do hacker Walter Delgatti Neto;

– Reconvocação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

– Convocação de Osmar Crivelatti;

– Pedido ao Exército para que forneça processos, sindicâncias e inquéritos instaurados para investigar militares que deveriam ter protegido o Palácio do Planalto.