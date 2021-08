CPI encerra reunião após depoimento de Emanuel Catori

A CPI da Covid encerrou na tarde desta terça-feira, 24, a reunião em que ouviu o empresário Emanuel Catori, sócio da Belcher Farmacêutica, que representou por alguns meses o laboratório chinês CanSino para venda da vacina Convidencia ao governo federal. Catori foi convocado a depor em razão das ligações entre a Belcher e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), que é formalmente investigado pela comissão pelo suposto envolvimento em negociações de imunizantes.

Durante a oitiva, Catori negou que tenha tratado com Barros sobre a proposta de venda do imunizante da CanSino, mas admitiu que mantém uma relação com o líder do governo, com quem teria conversas periódicas.

A Belcher representou a CanSino para venda da Convidencia no Brasil, mas o negócio não foi fechado. A CanSino revogou unilateralmente as credenciais da Belcher para representar o laboratório no Pais por razões de compliance, e hoje a farmacêutica brasileira avalia se irá judicializar contra a iniciativa do grupo asiático. Essa medida em estudo foi uma das justificativas dadas por Catori para não abrir detalhes da relação da Belcher com a CanSino, entre eles a forma como seria remunerada caso o negócio com o governo tivesse sido efetivado.