CPI do MST: FPA defende volta de integrantes para encaminhar ‘proposta contra invasões’

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) defendeu, em nota, a volta dos integrantes substituídos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST para “encaminhar propostas contra a violência no campo e crimes de invasões no Brasil”. Na última semana, após acordo com líderes partidários, membros da oposição foram substituídos por parlamentares ligados ao governo em uma tentativa da base governista de esvaziamento do colegiado.

O pedido de recomposição da comissão foi tratado pelo presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), pelo presidente da CPI do MST, deputado Tenente Coronel Zucco (PL-RS), em reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

A bancada ruralista afirmou ainda que articula projetos de lei para inibir a insegurança jurídica no campo, citando as invasões de terra, e pela garantia de “reforma agrária justa”. “A frente reconhece e apoia o esforço do presidente da deputado Zucco (REP-RS) e do relator, deputado Ricardo Salles (PL-SP), no combate às invasões criminosas de terras ocorridas desde o início de 2023”, disse.