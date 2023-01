CPI do Golpe: Senado atinge número de assinaturas para instalar Comissão

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os atos antidemocráticos no domingo, 8, ultrapassou o mínimo de assinaturas necessárias para ser protocolada. O pedido já tem o apoio de 31 senadores – são necessárias, no mínimo, 27 assinaturas.

O pedido é de autoria da senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS). A lista foi obtida pelo Estadão/Broadcast. Dentre os senadores estão Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e Marcos do Val (Podemos-ES) e Eduardo Braga (MDB-AM), ambos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após as assinaturas necessárias obtidas, o pedido precisa ser votado e aprovado no plenário do Senado. Com sessão extraordinária do Congresso Nacional convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta tarde, a expectativa é de que o pedido de CPI consiga ser votado ainda hoje.

Confira abaixo os senadores que assinaram o pedido de abertura da CPI:

1. Soraya Thronicke (UNIÃO-MS)

2. Giordano (MDB-SP)

3. Telmário Mota (PROS-RR)

4. Eliziane Gama (CIDADANIA-MA)

5. Davi Alcolumbre (UNIÃO-AP)

6. Paulo Paim (PT-RS)

7. Alessandro Vieira (PSDB-SE)

8. Humberto Costa (PT-PE)

9. José Serra (PSDB-SP)

10. Marcos do Val (PODEMOS-ES)

11. Leila Barros (PDT-DF)

12. Fabiano Contarato (PT-ES)

13. Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)

14. Tasso Jereissati (PSDB-CE)

15. Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

16. Jean Paul Prates (PT-RN)

17. Flávio Arns (PODEMOS-PR)

Continua após a publicidade

18. Oriovisto Guimarães (PODEMOS-PR)

19. Margareth Buzetti (PSD-MT)

20. Kátia Abreu (PP-TO)

21 Weverton (PDT-MA)

22. Jorge Kajuru (PODEMOS-GO)

23. Mara Gabrilli (PSDB-SP)

24. Jaques Wagner (PT-BA)

25. Angelo Coronel (PSD-BA)

26. Nilda Gondim (MDB-PB)

27. Styvenson Valentim (PODEMOS-RN)

28. Rogério Carvalho (PT-SE)

29. Irajá (PSD-TO)

30. Otto Alencar (PSD-BA)

31. Eduardo Braga (MDB-AM)