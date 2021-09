CPI divulga áudio de Marconny; Aziz suspende reunião e convoca senadores

Sem depoente, reunião da CPI da Covid começou nesta quinta-feira (2) com a divulgação de um áudio de Marconny Faria enviado à advogada do presidente Jair Bolsonaro, Karina Kufa, outra pessoa que está na mira da CPI. Faria é apontado como intermediador da Precisa Medicamentos para a venda de vacinas Covaxin ao Ministério da Saúde. Após a divulgação do áudio, o presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), suspendeu a reunião por dez minutos e chamou os senadores à mesa.

O senador Marco Rogério (DEM-RO), membro governista da CPI, chegou a questionar a origem da prova apresentada, e Aziz concordou ser necessário saber o contexto do áudio. De acordo com presidente da comissão, devido a uma dificuldade da secretaria da mesa dado ao grande volume de informação em mãos do colegiado, era necessário interromper a reunião.

O áudio em questão seria do dia 25 de maio do ano passado. Na ocasião, Karina teria dado um jantar em que o empresário José Ricardo Santana – que já prestou depoimento à CPI – teria conhecido o lobista Marconny Faria. Juntos, eles enviaram ao Ministério da Saúde um suposto “passo a passo” de como fraudar licitações para favorecer a Precisa.