CPI abre sessão na qual ouvirá Dimas Covas, diretor do Butantan

Diretor deve esclarecer aos senadores sobre as tratativas do Instituto com o Ministério da Saúde na compra da CoronaVac

Dimas Covas chega ao Senado para ser sabatinado na CPI da Covid - Foto: Edilson Rodrigues - Agência Senado

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 abriu na manhã desta quinta-feira, 27, a sessão na qual ouvirá o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. O diretor deve esclarecer aos senadores sobre as tratativas do Instituto com o Ministério da Saúde na compra da CoronaVac, vacina contra covid-19 produzida pelo Instituto em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Na esteira de perguntas dos senadores, deve estar a episódio de outubro do ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o então ministro Eduardo Pazuello sobre a compra de 46 milhões de doses do imunizante.

À época, Bolsonaro declarou: “a vacina chinesa de João Doria, qualquer vacina antes de ser disponibilizada à população, deve ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Minha decisão é a de não adquirir a referida vacina”.