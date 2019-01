Covas falta à posse de Doria e aliados minimizam ausência

A ausência do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), nas cerimônias de posse e transmissão do cargo do governador João Doria (PSDB), nesta terça-feira, 1º, foi minimizada por aliados do tucano.

O presidente da Câmara de Vereadores e prefeito em exercício, Eduardo Tuma (PSDB), justificou que Covas tirou uma licença pessoal para a Virada de Ano e que já estaria na capital paulista.

Nesta quarta-feira, 2, Doria e Covas devem fazer uma agenda conjunta na região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo.