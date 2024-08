Política Corregedor do CNJ nega pedido do Novo para investigar auxiliares de Moraes

O corregedor-nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão, negou um pedido formulado pelo partido Novo para investigar juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido foi feito após reportagem mostrar que Moraes, por meio dos seus auxiliares, determinava a realização de relatórios na Corte eleitoral para embasar investigações no Supremo.

Salomão afirmou que a jurisprudência entende que os auxiliares são longa manus dos ministros, ou seja, apenas representam a vontade do magistrado. Além disso, o corregedor não viu “indícios mínimos de conduta caracterizadora da prática de infração funcional por membro do Poder Judiciário”.