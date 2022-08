Política Coronel Tadeu vai a ato da Carta pela Democracia com camisa com nome de Bolsonaro

O deputado federal Coronel Tadeu (PL-SP) compareceu nesta quinta-feira ao ato realizado em favor da democracia na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) vestindo uma camisa com o nome do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio Freitas (Republicanos), e do astronauta Marcos Pontes (PL), candidato ao Senado.

Tadeu afirmou aos jornalistas que não foi barrado no evento, mas que foi chamado de “corajoso” e “peitudo” por pessoas presentes no encontro.

“Estou aqui desde o começo, desde as nove e meia, dez horas. Ninguém me barrou. Mas escutei gente dizendo assim, ‘pô, esse coronel é corajoso’. Outros falaram, ‘esse cara é peitudo’. Então, o que eu entendo com uma fala assim é que não é para eu estar aqui”, disse o parlamentar.

Tadeu criticou o ato por não ser, segundo ele, em defesa da democracia. “A primeira conclusão que eu tive é que não é pela democracia. Se fosse, nós teríamos um verde amarelo colorindo tudo isso daqui, né? E por exemplo, os balões são brancos, tá bom, cadê uma bandeirinha do Brasil nesse balão?”, questionou.

O parlamentar disse ainda que as camisas do encontro “são predominantemente vermelhas e essa é a cor que simboliza a esquerda brasileira”.

O primeiro ato nesta quinta teve a leitura do manifesto Em Defesa da Democracia e Justiça, organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e apoiado por 107 entidades da sociedade civil e empresariais de diversos setores, como Febraban, FecomercioSP, centrais sindicais, OAB São Paulo, USP, Unicamp, Cebri, WWF, Greenpeace, Iedi, Abdib, PróGenéricos e Fundação Fernando Henrique Cardoso.

O segundo ato foi a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros – Estado Democrático de Direito Sempre.

A carta conta com aproximadamente 900 mil assinaturas. Além de juristas e advogados, empresários e artistas participaram dos atos na USP.