Coronel Marcos Rocha é empossado governador de Rondônia

O Coronel Marcos Rocha (PSL) tomou posse na manhã desta terça-feira, 1º, como governador do Estado de Rondônia, juntamente com o vice-governador eleito José Jodan (PSL). A cerimônia ocorreu no teatro Palácio das Artes, sede da Assembleia Legislativa do Estado.

O ex-governador Daniel Pereira também esteve presente no ato para transmissão de cargo. A cerimônia foi comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Maurão de Carvalho (MDB).