COP 27: Lula se encontra com Pacheco, comitiva de senadores e Marina Silva

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou na tarde desta terça-feira com a comitiva de senadores que foi ao balneário de Sharm El-Sheikh, no Egito, onde é realizada a 27ª Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP 27).

Em foto publicada no perfil do Twitter da senadora Kátia Abreu (PP-TO), que participou do encontro em um hotel da cidade, aparecem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-Republicanos), de mãos dadas com Lula; os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), Giordano (MDB-SP), Alessandro Vieira (PSDB-SE), Renan Calheiros (MDB-AL) e Eliziane Gama (Cidadania-MA).

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT-SP), também compareceu ao encontro.

Nesta terça, Lula se encontrou ainda com a deputada estadual eleita Marina Silva (Rede-SP). Pelo Twitter, Lula postou foto na qual aparece ao lado da deputada. “No Egito, conversando com a Marina Silva sobre a participação da sociedade civil na COP 27. O Brasil voltará a ser referência na questão climática mundial”, escreveu.