Política Convidados repetem no plenário grito de solidariedade a Lula no período da prisão

Os convidados do presidente e do vice eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), puxaram, na cerimônia de diplomação, um coro de “Boa tarde”, que repete o grito de solidariedade ao petista nos 580 dias em que esteve preso na carceragem da Polícia Federal (PF) em Curitiba.

Os apoiadores de Lula repetiram três vezes o grito, que era entoado de manhã, à tarde e à noite no período de mais de um ano em que o petista esteve preso. Quando Lula recebeu o título de diplomação das mãos do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, os apoiadores também puxaram a marchinha “Olê, olê, olá, Lula”, tradicionalmente cantada em atos de apoio ao PT.