‘Contextos diferentes’, diz Tarcísio sobre ataques à Vera Magalhães

O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) voltou a falar sobre o ataque do deputado Douglas Garcia (Republicanos) à jornalista Vera Magalhães, durante o debate na TV Cultura, na última terça-feira, 13. Tarcísio, ex-ministro da Infraestrutura, afirma que não condenou o insulto do presidente Jair Bolsonaro (PL) à jornalista durante o debate da Band da mesma forma que recriminou a atitude do parlamentar porque os contextos eram “absolutamente diferentes”.

“O [Jair] Bolsonaro reagiu a uma pergunta e o deputado foi para o evento e não tinha nada a ver instigar uma jornalista que estava lá trabalhando, cumprindo seu papel. Desnecessário, né? Ele não tinha direito de fazer aquilo”, declarou Tarcísio. A afirmação foi feita em coletiva de imprensa antes de um encontro com lideranças empresariais de quatro associações de transporte de cargas e logística, em São Paulo, nesta quinta-feira, 15.

O candidato ao Palácio dos Bandeirantes disse que imaginava que o parlamentar iria “se comportar” no debate. “Eu podia imaginar que o cara vai abordar uma jornalista com celular no rosto dela? O parlamentar tem instrumentos para pedir esclarecimentos. A TV Cultura é uma empresa estatal, então ele pode entrar com um requerimento de informação, convocar uma CPI, pode convocar no parlamento para prestar esclarecimento. Tem muito instrumento que o mandato lhe oferece para fazer tipo de cobrança tipo questionamento não é lá não é daquela forma, totalmente inadequada”, opinou.