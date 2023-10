Constituição não promete demais, nós é que fizemos de menos, diz Alckmin, em homenagem

O vice-presidente Geraldo Alckmin rechaçou nesta quinta-feira, 5, afirmações de que a Constituição do Brasil tem direitos demais. Ele fez a declaração em solenidade no Supremo Tribunal Federal (STF) em homenagem aos 35 anos da promulgação da Carta Magna.

“Se por absurdo o pior dos sensos críticos pretendesse acusá-la (a Constituição) de inepta ou exagerada, só uma coisa já bastaria para justificá-la: a instituição do Estado democrático de Direito. Mas ela não ficou só nisso. Assegurou a todos nós o exercício dos direitos sociais individuais. A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a Justiça”, disse Alckmin.

“Ela não é ambiciosa, Ela é correta. Ela não é excessiva, Ela é justa. Ela não promete demais, nós é que fizemos de menos até agora. E estamos ainda muito em débito com o futuro que ela previu”, disse o vice-presidente.

“Que as lições deixadas por essa última quadra do processo eleitoral brasileiro nos permitam, de uma vez por todas, aprender que somos um povo vocacionado para a paz, a liberdade e a Justiça, e que o caminho mais seguro para alcançar esse ideal é o da via legítima da democracia”, afirmou Alckmin.

O vice-presidente representava na solenidade o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se recupera de uma cirurgia para corrigir artrose no quadril.