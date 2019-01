Congresso não deixou nenhuma pauta bomba nem herança maldita, diz Eunício

O presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB), usou de seu discurso na posse do presidente Jair Bolsonaro (PSL) para saudar o ex-presidente Michel Temer e as reformas aprovadas. “A PEC do teto de gastos, que tive a satisfação de relatar, está sendo uma importante ferramenta para o equilíbrio das contas públicas no Brasil. Vossa excelência está recebendo o País com diversos ajustes feitos aqui nessa Casa. O Congresso não deixou nenhuma pauta bomba ou herança maldita”, afirmou.

Na ocasião, Eunício disse que o eleitor brasileiro votou em um pleito democrático e com esperança de mudanças. “Há esperança com um governo sobre o qual não paira nenhuma dúvida de legitimidade”, disse, destacando a importância da liderança do executivo, que seria o “centro de atenções e reivindicações” da população.

O presidente do Senado também fez um aceno ao Ceará e disse ter “eterna gratidão” ao Estado. O senador foi derrotado na eleição e não conseguiu se reeleger.

Eunício também pregou de forma enfática pela independência dos Poderes, que devem “trabalhar juntos pelo futuro do País”, e emendou: “Congresso Nacional não faltará ao País no cumprimento da nova legislatura”.